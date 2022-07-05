Бронепробег «Дорога Мужества» начнется 8 июля на Поклонной горе в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пятый в истории бронепробег «Дорога Мужества» стартует на Поклонной горе в Москве в пятницу, 8 июля. Как рассказали «Вечерней Москве» организаторы, в 10 утра по местному времени возле стен Музея Победы стартует патриотическая акция, в рамках которой состоится возложение цветов и венков к Вечному огню.

На протяжении пяти дней по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва будут двигаться экипажи ФСБ России, Росгвардии, члены поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также представители общественных организаций Березовского района Брестской области Белоруссии.

В дороге экипажи бронемашин проведут в общей сложности более 40 часов. В каждом из населенных пунктов маршрута запланировано возложение цветов к мемориалам павших советских воинов и посещение мест боевой славы и презентация бронеавтомобилей.

В составе бронеколонны будет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении советской армии: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные транспортные средства: ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

В 2020 году бронепробег «Дорога мужества» приурочили к годовщине Курской битвы.