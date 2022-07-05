Эксперт рассказал, как проверить качество VPN-сервиса

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В последнее время в России увеличилось количество активных пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что приложение иногда может не обеспечивать нужный уровень безопасности и конфиденциальности, рассказал во вторник, 5 июля, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд информации становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать спецсредства защиты компьютера или смартфона, возможно заражение системы различными вирусами, добавил специалист. Поэтому он не рекомендует входить в банковские приложения и онлайн-покупки через VPN.

При этом эффективность обеспечения конфиденциальности данных при использовании такого вида сервисов можно проверить путем поиска данных о своем IP-адресе в Сети, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее местоположение, отметил собеседник агентства «Прайм».

В середине июня эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал о влиянии VPN-сервисов на аккумулятор смартфона.