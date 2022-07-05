Джо Байдену предрекли роль «голого короля» на Донбассе

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Отчаянная борьба Вашингтона с Москвой не приносит западным странам никаких плодов, написал в понедельник, 4 июля, автор The American Conservative Питер Ван Бурен.

Публицист сравнивает сложившуюся ситуацию с объявленной президентом США Джо Байденом вечеринкой, на которую никто не пришел. По его словам, именно так обстоят дела на Украине. Там постепенное продвижение РФ сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он «ведет свою войну с небольшими затратами», пишет РИА Новости.

— Президент и вашингтонский истеблишмент — единственные, кто убежден, что они ведут Запад на героическую борьбу. Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса, — подчеркнул Ван Бурен.

Также Вашингтон предполагал, что битву выиграют санкции и Москва уйдет под угрозой экономического краха. Проблема же состоит в том, что этого не произошло, а рестрикции, наоборот, помогли России.

Накануне основатель Amazon Джо Безос заявил, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин говорит о том, что он либо заблуждается, либо у него «глубокое непонимание основной динамики рынка».