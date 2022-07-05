Дожди с грозами пообещали москвичам 5 июля

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 5 июля, Москва и Подмосковье останутся на периферии антициклона. Однако из-за близости влияния атмосферного фронта, в послеполуденные часы, при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Воздух в столичном регионе и области прогреется до 31 градуса выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 35 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

— В Московском регионе сохранится жаркая погода. Содержание кислорода останется низким, в дневные часы будут формироваться условия погодной гипоксии с выраженными духотой и перегревом, — подчеркнули специалисты.

Накануне в столичном Дептрансе рассказали, что на ряде станций метро Москвы раздавали питьевую воду в связи с аномальной жарой. Так, пассажиры могли получить воду на станциях «Аэропорт», «Багратионовская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Водный стадион», «Выхино», «Красносельская», «Кропоткинская», «Кутузовская», «Новокузнецкая», «Пионерская», «Первомайская», «Преображенская площадь», «Сокол», «Студенческая», «Технопарк», «Фили», а также «Филевский парк».