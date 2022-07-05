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В Гознаке рассказали об особых свойствах новой сторублевой купюры

Егор Провоторов
Общество
В Гознаке рассказали об особых свойствах новой сторублевой купюры
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новая сторублевая купюра обладает специальными свойствами, которые препятствуют размножению микробов, заявил журналистам во вторник, 5 июля, руководитель Гознака Аркадий Трачук.

— Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими размножению микробов. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами, — отметил руководитель ведомства свойства модернизированной купюры в 100 рублей в интервью РИА Новости.

На прошлой неделе Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей. На ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник военнослужащему из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также усовершенствованы в период 2022-25 годов. Обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — годом позднее, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

В конце июня специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала, какие купюры в России подделывают чаще всего.

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