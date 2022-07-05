МЧС России ввело требования к фасадным системам зданий после крупных пожаров

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МЧС России впервые утвердило перечень правил пожарной безопасности для систем зданий после крупных пожаров. Об этом свидетельствует приказ ведомства.

Свод правил будет введен в действие с 1 сентября текущего года.

Документом устанавливаются правила безопасности при монтажных работах, ремонте фасадов, а также требования к материалам, из которых строится фасад зданий, передает ТАСС.

В министерстве считают, что введение новых правил позволит уменьшить число пожаров, отличительной особенностью которых было стремительное распространение огня по фасадам зданий.

Приказ Министерства строительства России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» начал действовать 1 марта текущего года. Согласно документу, в стране изменились правила хранения вещей на балконах. Подробнее об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

Так, к общему имуществу многоквартирного жилого дома теперь относят балконную плиту, а не сам балкон. Теперь жители смогут отремонтировать козырьки, ограждения и парапеты конструкции только за свой счет. Такое решение позволяет сохранить единую стилистику внешнего облика многоэтажки. При этом изменения затронут и порядок хранения вещей на балконе.