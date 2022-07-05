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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта во вторник

Георгий Соланович
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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта во вторник
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Основные затруднения движения транспорта в Москве во вторник, 5 июля, ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение будет местами затруднено в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — отметили в Telegram-канале дептранса.

До этого сообщалось, что с 5 июля по 24 сентября в связи с проведением строительных работ на 77-м километре МКАД ограничат движение.

Также стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перервы и Белореченской. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля.

30 июня сообщалось, что трамваи № 10 и 30 с 2 июля не будут курсировать по Таллинской улице в выходные дни. Так, маршрут трамвая № 10 в эти дни работать не будет, а трамвай № 30 вместо Таллинской улицы будет ходить через улицу Кулакова. Уточняется, что вместо трамваев запустят автобус № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».

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