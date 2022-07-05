Врач рассказала о вреде использования скраба для лица в жару

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Агрессивные косметологические процедуры в жару могут травмировать кожу и привести к воспалительному процессу. Впоследствии может увеличиться интенсивность размножения клеща-железницы (демодекс). Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Наталья Меркулова.

По ее словам, заболевание демодекоз возникает из-за размножения клеща рода Demodex. Чаще всего он встречается в коже лица, которая богата сальными железами. В условиях сильной жары, при использовании «гормональных» мазей и низком иммунитете происходит воспаление кожи и размножение клещей.

Врач порекомендовала меньше времени проводить на солнце и выходить на улицу в утренние и вечерние часы. Кроме того, в летний период стоит отложить агрессивные косметологические процедуры. Избежать размножения паразитов поможет отказ от механической чистки лица, пилинга, фототерапии, термоактивных масок и скрабирования, передает агентство городских новостей «Москва».

Онколог Андрей Воробьев назвал неочевидные симптомы рака на коже. По его словам, первым сигналами могут стать воспаленные или болезненные родинки.