Трутнев рассказал о потерях российской экономики из-за недостатка мощностей Транссиба

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Российская экономика потеряет 1,5 триллиона рублей из-за недостаточной мощности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом во вторник, 5 июля, заявил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По его словам, разворот потоков на дальневосточное направление привел к резкому повышению требований к срокам усовершенствования Восточного полигона. Вся отечественная выпускаемая экспортоориентированными предприятиями продукция направилась к тем странам, с которыми Россия продолжает сотрудничать в экономической сфере, отметил Трутнев.

— Объем перевезенных по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 миллионов тонн. Неперевезенных, то есть, это то, что мы не смогли перевезти. В 2022 году при потребности в 258 миллионов тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить 100 миллионов тонн, — отметил полномочный представитель, слова которого приводит РИА Новости.

В августе прошлого года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции ветки Байкало-Амурской магистрали. Длина участка, который протягивается от Улака до Февральска, составляет 340 километров. Шойгу также добавил, что строящийся объект имеет огромное значение для российской экономики. Так, например, РФ сможет увеличить свой выход на рынок стран Азии.

Байкало-Амурская магистраль является вторым железнодорожным выходом России к Тихому океану. Общая протяженность объекта составляет 4,3 тысячи километров.