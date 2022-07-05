Диетолог опровергла распространенные мифы о фруктовых салатах

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С фруктовыми салатами связано несколько распространенных заблуждений. О них рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Так, по ее словам, многие люди считают, что фруктовые ассорти содержат слишком много сахара, однако это миф.

— Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты. <...> Кроме того, с фруктами мы получаем еще и фитохимические вещества, которые не менее важны и оказывают на наш организм особое воздействие. Речь идет о снятии хронического воспаления, которое приводит к развитию различных заболеваний и старению, — отметила Нефедова.

Также ошибочно полагать, считает врач, что смешивать сладкие и кислые фрукты нельзя. Здесь все зависит от вкусовых предпочтений каждого человека. Более того, суждение о том, что фруктовый салат может привести к синдрому раздраженного кишечника, тоже неверно. Человеческий организм может реагировать на конкретный фрукт. В этом ключе диетолог посоветовала проконсультироваться с врачом и начать вести дневник питания.

Кроме того, Нефедовал подчеркнула, что фруктовые салаты можно употреблять как до, так и после еды. При этом заправлять блюдо не обязательно — плоды и сами по себе сочные, передает РИА Новости.

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