Выручка предприятий Новой Москвы выросла более чем на 20 процентов с 2017 года

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

С 2017 года объем выручки промышленных предприятий, расположенных в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы, вырос на 21 процент. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— ТиНАО стали одними из самых быстроразвивающихся промышленных округов Москвы. Сейчас там работает более 190 крупных, средних и малых предприятий, которые активно увеличивают объем выпускаемой продукции, внедряют современные технологии и совершенствуют свои производственные линии, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что Новая Москва обладает высоким промышленным потенциалом. Это способствует увеличению инвестиционной привлекательности регионов. По его словам, на данный момент там реализуется пять масштабных проектов по строительству, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в начале июля сообщил, что в ТиНАО с 2012 года были восстановлены права более 10 тысяч обманутых дольщиков. Так, в Марушкинском поселении введены проблемный дом в деревне Марушкино и три корпуса-долгостроя жилого комплекса «Медовая долина».