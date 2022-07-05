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Два подземных перехода построят в Ново-Переделкине

Георгий Соланович
Город
Два подземных перехода построят в Ново-Переделкине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты построят два подземных пешеходных перехода в столичном районе Ново-Переделкино на участке от Боровского до Киевского шоссе. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 5 июля.

— Два подземных пешеходных перехода строят в районе пересечения с улицей Новоорловской и горнолыжного склона «Ново-Переделкино» на участке от Боровского до Киевского шоссе. Объекты готовы на 40 процентов, — уточнил Загрутдинов.

По его словам, специалисты уже закончили установку монолитных конструкций, а на данный момент устраивают инженерные системы и проводят внутреннюю отделку.

Пешеходные переходы входят в состав магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На участке от Боровского до Киевского шоссе построят и реконструируют 9,1 километра дорог, прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты приступили к строительству подземного пешеходного перехода через Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) около станции Московских центральных диаметров (МЦД) Рабочий Поселок.

Строительство переходы Район Ново-Переделкино
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