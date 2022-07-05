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Следствие просит арестовать директора клиники, в которой произошел пожар и погибла пациентка

Елена Самойлова
Происшествия
Следствие просит арестовать директора клиники, в которой произошел пожар и погибла пациентка
Фото: Вечерняя Москва

Останкинский районный суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос о заключении под стражу в отношении генерального директора частного центра, в результате пожара в котором погибла пациентка. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

По ее словам, соответствующее ходатайство поступило в прокуратуру Северо-Восточного административного округа.

Мужчине 40 лет, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал.

3 июля на северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В результате инцидента погибла одна женщина. СК возбудил по факту пожара уголовное дело.

Позже в тот же день стало известно о задержании руководителя клиники.

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