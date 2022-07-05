Строительство диагностического центра на улице Вавилова завершили более чем наполовину

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Академический район Карта всех событий

Специалисты завершили строительство консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64 на 53 процента. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 5 июля.

— Подходят к завершению работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли, их готовность оценивается на 90 и 80 процентов соответственно. Начались работы по устройству внутренних инженерных сетей. Строительство консультативно-диагностического центра завершено на 53 процента. В здании разместят зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов, аптеку и кабинеты врачей-специалистов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в медицинском учреждении оборудуют отделения терапевта, профилактики, эндоскопии, стационар на 10 коек, зоны реабилитации, патронажной службы и функциональной диагностики, а также обустроят уютные комнаты отдыха и психологической разгрузки для врачей и медсестер.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что наиболее посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, менее посещаемые и административные — на верхних.

До этого сообщалось, что взрослую поликлинику на 750 посещений в смену планируется построить в столичном районе Богородское. Возвести медучреждение планируется на Игральной улице. Общая площадь объекта составит около 11,5 тысячи квадратных метров. Визуально здание будет состоять из трех слитных корпусов, а внутри делиться на помещение самой поликлиники, отделения женской консультации и неотложной помощи.