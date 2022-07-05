Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в альянс

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Постоянные представители стран Североатлантического альянса (НАТО) в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии подписали в штаб-квартире альянса протоколы о присоединении. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

До этого соответствующие протоколы подписали главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока.

Размещение военной базы НАТО в Южной Карелии (область Финляндии, которая граничит с РФ) не представляет серьезной угрозы военного характера для России. Такое мнение высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков, комментируя инициативу руководства финского города Лаппеенранта разместить базу Североатлантического альянса в данном муниципалитете.