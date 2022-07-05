Эксперты назвали условия, при которых цены на машины в России могут снизиться

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Снижение цен на автомобили в России может произойти, если начнут действовать правительственные стимулирующие программы. Такое мнение высказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он напомнил, что ранее действовала программа «Первый автомобиль», в рамках которой предоставлялась скидка.

В настоящее время, по оценке эксперта, продаж совершается очень мало. Для стимуляции роста продаж тоже будут вводить правительственные программы. Цель — вернуть рынок в то состояние, которое предшествовало спаду покупательской активности, передает «360».

Основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев добавил, что для снижения цен на иномарки необходимы два фактора: насыщение рынка большим количеством автомобилей и желание покупателей приобрести машину. Он отметил, что пока программа параллельного импорта в этой сфере не приносит желаемых результатов, передает НСН.

До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в стране стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет. По его словам, стоимость личного транспорта будет постепенно снижаться в течение года.