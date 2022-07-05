Церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом началась в Москве

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В московском Доме кино началась церемония прощания с народным художником России, художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

Отпевание режиссера прошло ранее, в 11:00. Оно состоялось в Церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе, около которой раньше находилось здание студии «Союзмультфильм».

После церемонии прощания пройдут похороны художника. Они запланированы в селе Заречье Киржачского района Владимирской области, передает РИА Новости.

О смерти Леонида Шварцмана стало известно в субботу, 2 июля. О кончине режиссера-мультипликатора сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Позже премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной мультипликатора Леонида Шварцмана. Он отметил, что его герои полюбились многим, на них выросли поколения.

Свою карьеру Шварцман начал в 1948 году на киностудии «Союзмультфильм». С 1963 года начал работать самостоятельно, а с 1975-го стал режиссером. Режиссер известен тем, что принимал участие в создании образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году, а также своими работами «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».