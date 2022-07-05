Дискуссия о правильном образе жизни пройдет в парке «Зарядье» 9 июля
Бесплатная дискуссия «ЗОЖ или кутеж? Правила жизни звезд» начнется 9 июля в 16:00 в амфитеатре парка «Зарядье» в рамках лектория «Здоровая Москва». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 5 июля.
На дискуссии будут присутствовать главный врач Первой градской больницы, врач-кардиолог высшей категории Алексей Свет, актер Сергей Бурунов, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович и телеведущий Андрей Бебуришвили. Они обсудят с гостями мероприятия, как меняется организм с возрастом и как скорректировать свой образ жизни с пользой для себя.
— После 40 лет наступает кризис среднего возраста и тотальная переоценка жизненного опыта. А еще это возраст, на который приходится пик сердечно-сосудистых заболеваний. Но всего этого можно избежать. Приглашаю всех, кого интересуют эти темы, поговорить о том, как нужно скорректировать свой образ жизни, чтобы жизнь в любом возрасте была в удовольствие, — сказал Свет.
В конце дискуссии участники смогут задать вопросы спикерам, при этом авторы самых интересных получат футболки с автографами. По окончании мероприятия запланировано музыкальное выступление.
Для участия в дискуссии необходима предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.
1 июля стало известно, что с момента начала работы павильонов «Здоровая Москва» в 2022 году жители столицы сдали более 630 тысяч анализов. Отмечается, что из них более 230 тысяч — это определение уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом. Кроме того, в базовый перечень исследований также входят анализы крови и проверка наличия антител перенесенной коронавирусной инфекции.