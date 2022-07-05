Пушилин сообщил о переброске подразделений на донецкое направление

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Силы Донецкой народной республики (ДНР), которые оказывали помощь при освобождении ЛНР, в настоящее время перебрасываются на донецкое направление. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление, — заявил он.

Пушилин отметил, что на донецкое направление также перебрасывается второй военный корпус ЛНР, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила ЛНР. Так, глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из самопровозглашенной республики.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе спецоперации.