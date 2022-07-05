Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушилин сообщил о переброске подразделений на донецкое направление

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил о переброске подразделений на донецкое направление
Фото: glava-lnr.info

Силы Донецкой народной республики (ДНР), которые оказывали помощь при освобождении ЛНР, в настоящее время перебрасываются на донецкое направление. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление, — заявил он.

Пушилин отметил, что на донецкое направление также перебрасывается второй военный корпус ЛНР, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила ЛНР. Так, глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из самопровозглашенной республики.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе спецоперации.

Спецоперации Денис Пушилин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте