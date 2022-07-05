Минздрав зарегистрировал новую назальную вакцину от коронавируса «Салнавак»

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Министерство здравоохранения России объявило о регистрации новой назальной вакцины от коронавируса «Салнавак». Об этом во вторник, 5 июля, сообщил Реестр лекарственных средств.

— «Салнавак». Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022, — говорится в сообщении.

Так, данный препарат является комбинированной векторной вакциной, показанием к ее применению является профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте 18–60 лет. Вакцинация, как уточняется, должна проводиться в два этапа с интервалом в три недели. Вакцина представлена в виде спрея, сообщает сайт ГРЛС.

В понедельник, 20 июня, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей. При этом он добавил, что вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти.