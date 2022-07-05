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Ученые сообщили о сильной эмоциональной связи между бабушками и внуками

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые сообщили о сильной эмоциональной связи между бабушками и внуками
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пожилые женщины эмоционально привязаны к детям своих детей больше, чем к собственным. К такому выводу пришли ученые Университета Эмори в Атланте.

Специалисты провели наблюдение за 50 женщинами, имеющими хотя бы одного внука от 3 до 12 лет. Ученые дали им фотографии их детей, внуков, а также незнакомых малышей и взрослых. При просмотре снимков участницам эксперимента проводили сканирование мозга при помощи МРТ, передает издание argumenti.ru.

Было установлено, что при виде внуков у бабушек активизируются те зоны мозга, которые связаны с эмоциональной эмпатией. Это значит, что пожилые женщины пытаются понять именно те эмоции, которые испытывают внуки, и сами невольно испытывают те же эмоции. При просмотре фото своих детей у женщин не возникало таких ощущений.

— Бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то, что чувствуют их внуки, когда они общаются с ними. Если их внук улыбается, они чувствуют радость ребенка. А если их внук плачет, они чувствуют боль и страдания ребенка, — пояснил ведущий автор исследования, профессор антропологии Джеймс Риллинг.

Как сохранить баланс и гармонию в отношениях между детьми разного возраста, рассказала психолог семейного центра «Печатники» Ирина Кутянова.

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