Диетолог назвала крупы, которые могут навредить организму

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Людям стоит уменьшить употребление манки, белого риса и каш быстрого приготовления. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Думаю, что для детей, которых по-прежнему почему-то кормят манкой, это не самый полезный продукт. Кроме чувства сытости, он не дает никакой пользы. То есть питательная ценность весьма низкая, — отметила она.

Эксперт считает, что именно манка является самым вредным среди вышеперечисленных видов круп. Это связано с большим количество углеводов и глютена в нем. При этом врач не советует употреблять и белый рис, поскольку он прошел обработку и лишился полезной оболочки. Также людям стоит сократить употребление каш быстрого приготовления, так как в них содержится слишком много сахара, сообщает сайт «Москва 24».

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о способе, который поможет снизить уровень «плохого» холестерина, или липопротеинов низкой плотности. Так, для снижения уровня холестерина человеку необходимо употреблять полстакана овсяных хлопьев в сутки, а это около 100–150 граммов крупы.