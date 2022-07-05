Столичным водителям напомнили о правилах вождения в непогоду

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил водителям о правилах вождения в непогоду во вторник, 5 июля.

Так, важно проверить состояние дворник и если это необходимо, то заменить их. Также водителям лучше замедлиться и включить ближний свет фар. Главное — фокусироваться на контроле машины и соблюдать дистанцию.

— Проверьте давление в шинах и объезжайте глубокие лужи, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в этот день в Москве ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В МЧС призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Также в связи с этим городские службы перевели на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на неделе.