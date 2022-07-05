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Собянин заявил о необходимости развивать системные программы по автостроению и ИТ-технологиям

Лейла Алиева
Город
Собянин заявил о необходимости развивать системные программы по автостроению и ИТ-технологиям
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Необходимо формировать стратегические задачи, направленные на укрепление сферы автомобилестроения и ИТ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 июля.

— Необходимо формировать стратегические задачи, направленные на то, чтобы наша экономика, наши товары, наши услуги были конкурентными, чтобы граждане не ощутили падения уровня жизни и предоставления услуг. Речь идет о системных программах по созданию автомобилестроения, ИТ-технологий и ряда других, — отметил он.

По словам мэра, важно также продолжать оказывать отраслевую и точечную поддержку, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне студентов и выпускников вузов пригласили на стажировку в столичное правительство по семи направлениям, включая новое — «ИТ-город», которая рассчитана на 25 студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры или выпускников вузов. Молодые люди должны иметь опыт работы или проектной и волонтерской деятельности, а также интересоваться такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка.

Технологии IT-индустрия Сергей Собянин
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