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Людмила Гусева: Механизмы запуска диверсифицированных производств в Москве обеспечат устойчивость экономики

Лейла Алиева
Экономика
Людмила Гусева: Механизмы запуска диверсифицированных производств в Москве обеспечат устойчивость экономики
Фото: duma.mos.ru

Развитие механизмов для запуска диверсифицированных производств в столице обеспечит устойчивость экономики города, что особенно важно в условиях санкций. Об этом сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева во вторник, 5 июля.

— Согласно обнародованным сегодня промежуточным данным по исполнению бюджета Москвы, которые представил департамент финансов, в столице успешно ведутся процессы диверсификации экономики. Если 10 лет назад 17 процентов налоговых и неналоговых доходов Москвы поступали от сырьевого сектора, то сегодня этот показатель не превышает 6 процентов, — отметила она.

По словам депутата, это снижение показывает структурные изменения в столичной экономике, где одновременно устойчиво растут и перерабатывающие производства, и сфера услуг, и информационные технологии, и строительство. При этом в структуре налоговых и неналоговых поступлений существенна доля торговли — 16,3 процента, обрабатывающей промышленности — 7 процентов, организаций, осуществляющих деятельность с недвижимым имуществом, — 6,8 процента, сферы услуг — 6,3 процента, ИТ-сектора — 5,6 процента, предприятий, занятых в строительстве, — 5,4 процента.

Данные показатели говорят о росте в стране как традиционных отраслей, так и инновационных, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Гусева сообщила, что использование механизма офсетного контракта даст новые возможности для развития импортозамещающих мощностей в столице.

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