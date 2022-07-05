Девочка родилась на станции «Марксистская» столичного метро

Фото: Telegram / Московское метро

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Марксистская Карта всех событий

На станции «Марксистская» родилась девочка. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила пресс-служба метро.

У женщины начались схватки во время поездки. Дежурная по станции Нина Аюкова вместе с коллегами оперативно отреагировала на ситуацию. Она предупредила полицию и оградила девушку от остальных пассажиров. Скорая помощь приехала уже после рождения ребенка.

Сейчас с молодой мамой все в порядке, она с малышкой доставлена в больницу, сообщают в Telegram-канале Московского метрополитена.

Это не первый случай рождения ребенка в столичной подземке. В декабре прошлого года столичные полицейские Алеся Полякова и Алексей Орлов приняли роды у женщины на станции метро «Электрозаводская». Подробнее об этой истории читайте в материале «Вечерней Москвы».