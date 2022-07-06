Около ста лифтов заменят в столичных медучреждениях до конца года

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В столичных медицинских учреждениях до конца текущего года заменят около ста лифтов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 6 июля.

— Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене в действующих медицинских учреждениях 98 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснастим новым лифтовым оборудованием, полностью отвечающим современным требованиям безопасности, — рассказал он.

При этом замена лифтов будет происходить поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами. В лифтах предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, а также кнопки управления с азбукой Брайля.

Кроме того, специалисты оборудуют лифты вентиляцией, системами бесперебойного питания и особого режима эвакуации пассажиров. Так, при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери.

Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену планируется построить в столичном районе Богородское. Возвести медучреждение планируется на Игральной улице. Общая площадь объекта составит около 11,5 тысячи квадратных метров.