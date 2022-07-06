Движение трамваев на Измайловском проспекте восстановили

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Измайловский проспект Карта всех событий

Движение трамваев № 11, 12 и 34 на Измайловском проспекте между остановками «Метро Партизанская» и «Главная аллея» восстановили. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 6 июля.

— Восстановлено движение трамваев на Измайловском проспекте, — говорится в сообщении.

До этого движение трамваев на данном участке было затруднено из-за дерева, которое наклонилось на контактную сеть.

5 июля сообщалось, что в столице возможны локальные задержки некоторых маршрутов трамваев из-за ожидаемой непогоды. Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей. При этом городские службы были переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Трамваи № 10 и 30 с 2 июля не будут курсировать по Таллинской улице в выходные дни. Так, маршрут трамвая № 10 в эти дни работать не будет, а трамвай № 30 вместо Таллинской улицы будет ходить через улицу Кулакова. Уточняется, что вместо трамваев запустят автобус № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».