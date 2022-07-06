Володин заявил, что США должны понести ответственность за распространение COVID-19

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что американский ученый обвинил Соединенные Штаты в распространении коронавирусной инфекции из биотехнологических лабораторий. Об этом спикер Думы написал на своей странице в Telegram в среду, 6 июля.

— Сегодня, когда звучат подобные обвинения, (президент США Джо — прим. «ВМ») Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии, — написал Володин.

Он добавил, что американская сторона должна понести ответственность за распространение COVID-19. Так, биологические разработки США должны быть остановлены, а все государства, которые пострадали от коронавируса, должны получить компенсацию.

Вероятность лабораторного происхождения коронавируса COVID-19 нельзя полностью исключить, заявил в понедельник, 13 июня, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По мнению иммунолога, данный вопрос навсегда останется открытым. Завесу тайны поможет снять только признание кого-то из причастных к искусственному созданию коронавируса, появившегося в Ухане осенью 2019 года.