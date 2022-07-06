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Захарова строчками из песни ответила на условия Госдепа по встрече Лаврова и Блинкена

Полина Долганова
В мире
Захарова строчками из песни ответила на условия Госдепа по встрече Лаврова и Блинкена
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова Госдепа об условиях встречи государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Свое мнение на этот счет Захарова выразила в среду, 6 июля.

До этого официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Штатах хотят найти причину для встречи Лаврова и Блинкена, однако пока для этих переговоров не самое подходящее время.

По словам Захаровой, слова Прайса напоминают текст песни Бритни Спирс Baby One More Time: «Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз».

— А я отвечу своими словами из June Song. <...> «Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 20 июня, заявил, что взаимоотношения России с Соединенным Штатами достигли «мертвой зоны». При этом чиновник считает, что восстанавливать взаимоотношения с американской властью на данном этапе не имеет смысла. По его словам, подобное лишь навредит России. Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что первый шаг для возобновления диалога должен исходить со стороны властей США, поскольку иные действия они воспринимают за слабость.

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