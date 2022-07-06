Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские компании превысили допандемийный уровень потребления электроэнергии

Георгий Соланович
Город
Московские компании превысили допандемийный уровень потребления электроэнергии
Фото: depositphotos

Объем потребления электроэнергии столичных компаний с начала 2022 года составил 13,5 миллиарда киловатт-часов, что на 3,4 процента выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в среду, 6 июля.

— Результат января — мая 2022-го — наивысший за последние годы. Он демонстрирует активность московского бизнеса и является косвенным индикатором того, что экономика столицы функционирует и развивается. <...> По сравнению с январем — маем пандемийного 2020 года объем энергопотребления столичных организаций вырос еще сильнее — на 12,7 процента, — подчеркнул Пуртов.

Рост энергопотребления за первые пять месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2019-го зафиксирован в большинстве категорий коммерческого сектора, при этом наивысший показатель (45,3 процента) наблюдается в строительной отрасли. Исключение составила лишь промышленность, где уровень энергопотребления ниже допандемийных показателей на 4,2 процента.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что совокупное энергопотребление в городе с начала года составило 18,7 миллиарда киловатт-часов, что на 3,3 процента выше, чем за тот же период 2019 года.

До этого сообщалось, что специалисты подключили электричество на всех четырех станциях восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Статистика Электроэнергия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте