Московские компании превысили допандемийный уровень потребления электроэнергии

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Объем потребления электроэнергии столичных компаний с начала 2022 года составил 13,5 миллиарда киловатт-часов, что на 3,4 процента выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в среду, 6 июля.

— Результат января — мая 2022-го — наивысший за последние годы. Он демонстрирует активность московского бизнеса и является косвенным индикатором того, что экономика столицы функционирует и развивается. <...> По сравнению с январем — маем пандемийного 2020 года объем энергопотребления столичных организаций вырос еще сильнее — на 12,7 процента, — подчеркнул Пуртов.

Рост энергопотребления за первые пять месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2019-го зафиксирован в большинстве категорий коммерческого сектора, при этом наивысший показатель (45,3 процента) наблюдается в строительной отрасли. Исключение составила лишь промышленность, где уровень энергопотребления ниже допандемийных показателей на 4,2 процента.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что совокупное энергопотребление в городе с начала года составило 18,7 миллиарда киловатт-часов, что на 3,3 процента выше, чем за тот же период 2019 года.

До этого сообщалось, что специалисты подключили электричество на всех четырех станциях восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.