Лавров назвал обвинения Украины в обстреле Россией своих городов враньем

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Украины о том, что РФ сама обстреливает свои города, чтобы сорвать военную помощь Запада Киеву, являются враньем. Об этом он заявил в среду, 6 июля.

— Ну, если коротко: врут. И факты хорошо известны. Факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе, — цитирует министра РИА Новости.

Лавров также отметил, что западная сторона должна осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей.

До этого Минобороны РФ сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.