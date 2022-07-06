Столичных водителей предупредили о проведении аэрации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Комплексе городского хозяйства Москвы в среду, 6 июля, предупредили столичных автомобилистов о проведении аэрации и призвали не препятствовать работе коммунальных служб.

— В 11:00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и 15:00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в городе приняли меры по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения и усилили контроль противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и, как следствие, кратковременные дожди ливневого характера.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.