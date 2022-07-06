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МИД КНР отреагировал на новости о якобы отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Полина Долганова
В мире
МИД КНР отреагировал на новости о якобы отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Фото: edu.gov.ru

Пекин продолжает поддерживать тесные контакты с Москвой. Об этом в среду, 6 июля, заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.

— С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях, — цитирует представителя китайского дипломатического ведомства газета «Известия».

Авторы японской газеты Yomiuri со ссылкой на источники в дипломатии сообщили, что председатель Китая отказался от приглашения президента России Владимира Путина посетить РФ по причине пандемии коронавирусной инфекции. Также авторы издания считают, что Си Цзиньпин старается в преддверии съезда Компартии Китая осенью текущего года не предпринимать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике, так как он планирует остаться на третий срок у власти.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация об отказе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приехать в Россию не имеет ничего общего с реальностью.

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