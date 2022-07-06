Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Трамваи № 28 и 31 задерживаются на Новощукинской улице в районе остановки «Детская поликлиника» по техническим причинам. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 6 июля.

— На Новощукинской улице (в районе остановки «Детская поликлиника») по техническим причинам задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

5 июля сообщалось, что в столице возможны локальные задержки некоторых маршрутов трамваев из-за ожидаемой непогоды. Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей. При этом городские службы были переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Также стало известно, что трамваи № 10 и 30 с 2 июля не будут курсировать по Таллинской улице в выходные дни. Так, маршрут трамвая № 10 в эти дни работать не будет, а трамвай № 30 вместо Таллинской улицы будет ходить через улицу Кулакова. Уточняется, что вместо трамваев запустят автобус № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».