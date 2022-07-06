«Неустойчивый характер»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Температура около 25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 6 июля.

— В выходные погода в Москве сохранит неустойчивый характер <...> Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы — около плюс 25 градусов, — заявила Позднякова.

По ее словам, температурный фон в выходные будет чуть выше климатической нормы. Однако из-за ветра погода по-прежнему будет комфортной, передает РИА Новости.

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и, как следствие, кратковременные дожди ливневого характера.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.