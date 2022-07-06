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Строительные стеллажи рухнули на юге Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Строительные стеллажи рухнули на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нагорная улица, 7к2 Карта всех событий

Строительные стеллажи рухнули на юге столицы. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу Нагорный проезд, 7, корпус 2. По предварительным данным, обрушились строительные стеллажи.

— В результате инцидента один человек пострадал, — заключил собеседник «ВМ».

Накануне, 5 июля, спасатели нашли тело второго погибшего горняка на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе.

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