Нутрициолог назвала топ-3 масел, на которых безопасно готовить

Фото: depositphotos

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какие масла можно безопасно использовать для приготовления пищи.

Третье место занимает кокосовое масло. Оно очень полезное, содержит различные кислоты, которые положительно влияют на микрофлору кишечника и работу печени. Это масло не откладывается в жир, а полностью уходит в энергию и содержит витамины A, D, E, K. Второе место у топленого масла, или масла гхи. В случае долгого томления молочный белок и молочный сахар уничтожаются, и оно становится полезнее для здоровья. Точка дымления такого масла — 250 градусов, поэтому его можно использовать в разных вариациях и жарить на нем.

— Первое место занимает масло авокадо. У него самая высокая точка дымления среди всех масел — 270 градусов. Оно содержит все полезные свойства авокадо и снижает воспаление в организме. Единственный минус такого продукта — это его цена, но здоровье важнее, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube канале.

Самое плохое масло, по словам эксперта, — гидрогенизированное пальмовое масло. Оно недорогое, но совершенно бесполезное по своему составу. Процесс гидрогенизации проводится под воздействием различных химических веществ, что может сказываться на возникновении экзем, дерматитов, нарушением фаз детоксикации печени. Также из рациона лучше исключить хлопковое, кукурузное и рапсовое масла, так как эти злаки обрабатывают пестицидами, которые в дальнейшем могут попасть и в масло.

Врач Эрик Берг назвал лучшие продукты для снижения уровня жира в печени. По его словам, от жирового гепатоза в мире страдает более полутора миллиардов человек.