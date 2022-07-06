Движение двух трамвайных маршрутов восстановлено на Новощукинской улице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 28 и 31 восстановлено на Новощукинской улице. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 6 июля.

— Восстановлено движение трамваев на Новощукинской улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

В пресс-службе отмечали, что трамваи № 28 и 31 задерживались на Новощукинской улице в районе остановки «Детская поликлиника» по техническим причинам.

Также стало известно, что в столице возможны локальные задержки некоторых маршрутов трамваев из-за ожидаемой непогоды. Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей.

Помимо этого, участок в Жуковом проезде будет перекрыт с 9 июля из-за проведения строительных работ. Уточняется, что движение от дома 19 в Жуковом проезде до дома 20, строение 4, по Летниковской улице будет полностью перекрыто до 25 декабря 2023 года.