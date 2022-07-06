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Доступ к YouTube и Instagram заблокировали в Херсонской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Доступ к YouTube и Instagram заблокировали в Херсонской области
Фото: depositphotos

На территории Херсонской области ограничили доступ к YouTube, Instagram* и ряду других иностранных ресурсов. Об этом в среду, 6 июля, сообщили на странице города Скадовска в Telegram.

— Нет доступа и ко многим украинским сайтам. По нашим данным, ограничения введены по решению Роскомнадзора. Причины очевидны, — добавляется в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Весной текущего года компания Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». В парламенте сообщили, что нижняя палата была готова к подобному решению и начала развитие других платформ.

9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор».

При этом глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.

11 марта компания Meta** разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram* в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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