Занесенное в Красную книгу растение зацвело на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино Карта всех событий

Пальчатокоренник мясо-красный, занесенный в Красную книгу, зацвел в долине реки Сетунь на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в среду, 6 июля.

— Пальчатокоренник мясо-красный — травянистое растение семейства орхидные — зацвел в природном комплексе 178 «Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории». Это растение, занесенное в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости, предпочитает частичное затенение и достаточную влажность в течение теплого периода, обладает высокой морозостойкостью, — передает ведомство.

Отмечается, что характерные особенности данного вида проявляются в его клубнях, которые имеют два или три выроста, напоминающие пальцы. За счет своей схожести растение обрело название «пальчатокоренник», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого черного коршуна, включенного в Красную книгу Москвы, заметили на природных территориях Зеленограда. Главной характерной чертой птицы является вильчатый хвост, который отличает черного коршуна от других птиц на большом расстоянии. Кроме того, их можно узнать и по издаваемому звуку, напоминающему трель.