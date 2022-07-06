Многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 июля

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 8 июля, вход в Музей Победы и его филиал — музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») будет абсолютно бесплатным для многодетных семей. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе музея.

— Чтобы воспользоваться этой возможностью, в кассе необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение. Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, в главном здании и филиале на Поклонной горе подготовлена бесплатная праздничная программа — концерты, мастер-классы, кинопоказы, квест, — говорится в сообщении.

Так, начало праздничной программы в главном здании обозначено на 12:00. В ходе мероприятия гостям продемонстрируют книгу о Герое Советского Союза Михаиле Николаевиче Любименко. Также всех желающих ждут на мастер-классе, во время которого гостей научат делать символ праздника — ромашку, а также на практикуме по постановке домашнего спектакля.

При этом в Зале Полководцев пройдет акция «Ромашка Победы. Семейная история войны». В ходе нее многодетные семьи из Москвы и области расскажут о семейных историях войны. Уточняется, что в течение всего дня — с 10.00 до 20.00 — для посетителей филиала «Г.О.Р.А.» будет доступен бесплатный цифровой квест «Школа разведчиков». В частности, москвичи и гости столицы смогут освоить азы профессии разведчика, научиться разбираться в военной технике, определять оружие вероятного противника, а также отличать технику по внешнему виду и опознавательным знакам.

Помимо этого, в Музее Победы объявили об открытии выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу». Она расскажет историю московского учительства от Российской империи до современной РФ. Экспозицию посвятили 150-летию Московского педагогического государственного университета.