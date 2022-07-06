Невролог рассказал, чем опасны поцелуи для организма

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Поцелуи могут негативно сказываться на организме человека. Так, во время поцелуя в микрофлору человека попадает инфекция, которая может стать причиной ускорения метаболизма и похудения. Об этом в среду, 6 июля, сообщил врач-невролог Павел Хорошев.

Однако эксперт считает, что зачастую попадание подобной инфекции может сыграть в обратную сторону. В случае если микробиомы пары не сходятся, контакт может вызвать проблемы с пищеварением.

— Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе, — цитирует его URA.ru.

Врач-невролог Олеся Богомолова рассказала, что серьезные заболевания и дисбаланс микроэлементов могут являться причиной судорог в мышцах. По ее словам, перенапряжение является одной из самых частых причин этого явления. Также судороги могут быть результатом электролитического дисбаланса.

Кроме того, врач-невролог, мануальный терапевт Антон Епифанов рассказал о том, что необходимо предпринять, если у пациента выявили грыжу позвоночника. Эксперт считает, что человеку необходимо найти специалиста, который будет заниматься лечением, опираясь на современные исследования.