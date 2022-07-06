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В Канаде рассказали о последствиях действий Москвы для американской валюты

Полина Долганова
В мире
В Канаде рассказали о последствиях действий Москвы для американской валюты
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ситуация вокруг Украины сформировала новый финансовый порядок, в котором другие валюты могут оттеснить доллар. Такое мнение выразил обозреватель канадского издания Toronto Star Фрэнк Джустра.

По его словам, России в сложившихся обстоятельствах отведена особая роль, потому как Москва эффективно ответила на санкции Запада.

В качестве примера журналист привел решение российского лидера Владимира Путина принимать оплату за газ в рублях.

— Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами, — отметил публицист.

Он добавил, что в настоящее время Россия наращивает торговые отношения с Китаем, Индией и Бразилией.

Джустра уточнил, что Москва и Пекин могут создать резервную валюту за пределами долларовой системы, которая будет обеспечена золотом, передает РИА Новости.

До этого финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский в материале «Вечерней Москвы» дал прогноз по курсу рубля в июле.

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