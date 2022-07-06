Басманный суд эвакуировали

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Басманный суд, где сегодня должны избрать меру пресечения трем высокопоставленным генералам из Санкт-Петербурга, эвакуировали. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что обвиняемых в здание пока не привезли.

Руководитель ГУ МВД Сергей Умнов, глава ГИБДД Алексей Семенов и экс-замначальника ГУ МВД Иван Абакумов обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие требует арестовать их на два месяца.

Подробнее о громком деле — в материале «ВМ».