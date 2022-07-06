Эксперты рассказали о пользе молодого картофеля

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Молодой картофель содержит вещества, которые помогают предотвратить раннее старение и рак.

— Молодым считается картофель, собираемый, как правило, через две недели после окончания его цветения и до полного созревания. Его отличительная черта — тонкая, полупрозрачная кожура, легко отходящая даже при нажатии на нее пальцами, — пояснили эксперты.

В молодом картофеле содержатся высокие дозы биофлавоноидов, являющихся «самыми сильными антиоксидантами». Они защищают сосуды и укрепляют стенки клеток.

Также в этом корнеплоде есть белок, калий, кальций, магний и фосфор. Биологи отмечают, что белок картофеля является одним из самых полноценных — он содержит 14 из 20 незаменимых аминокислот, сообщает портал «ИноСМИ».

Гастроэнтеролог, терапевт петербургской «СМ-Клиники» Сергей Лопатин заявил, что некоторые части картофеля содержат смертельные для человека яды. По словам специалиста, в период цветения картофеля на растении образуются продолговатые плоды, которые внешне могут быть похожи на небольшие зеленые ягоды, — они ядовиты.