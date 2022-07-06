Косметолог назвала суперпродукты для молодости кожи

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Врач-косметолог-дерматолог Алина Перманова рассказала о том, какие продукты нужно включить в рацион для сохранения молодости кожи и объяснила, за счет каких свойств они так полезны.

По словам доктора, в пищу нужно употреблять как можно больше продуктов, богатых антиоксидантами. Как только эти запасы истощаются, клетки не могут справиться с окислительным стрессом, что приводит к их старению.

— Первое вещество, которое очень важно для борьбы с окислительным стрессом — это цинк. Это активатор ферментов, поэтому допускать его дефицита нельзя. Наибольшее его количество содержится в устрицах, подсолнечных и тыквенных семечках, кунжуте, мясе, сыре, овсяной крупе, бобовых и в какао, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важный компонент молодости кожи — это селен. Он содержится в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах. При этом самой высокой эффективностью обладают биологически активные добавки в форме селенометионина. Это средство может быть потенциальным средством профилактики лечения фотостарения кожи.

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