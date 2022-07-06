Норвегия пропустила через границу контейнеры для Шпицбергена

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Норвежские власти приняли решение пропустить контейнеры с продуктами и оборудованием для российского поселения на архипелаге Шпицберген. Об этом в среду, 6 июля, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на МИД королевства.

— Два контейнера с содержимым для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направляется в Логньир (столица Шпицбергена), — отметила представителя МИД Ани Лунде.

Дипломат уточнила, что задержка была связана с санкциями, однако удачные переговоры с российскими властями изменили позицию норвежской стороны, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 28 июня, Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург. При этом министр иностранных дел скандинавского государства Анникен Хюитфельдт считает, что Осло, не пропуская российские грузы на Шпицберген, не нарушает договор об острове и не пытается специально создать препятствия РФ.