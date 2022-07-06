Диетолог Гинзбург рассказал о пользе макарон

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Макароны обладают рядом полезных для здоровья свойств. Об этом рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Благодаря белку пшеницы, который содержится в макаронах, организм остается сытым долгое время и не испытывает желания съесть сладкое. Благодаря этому происходит снижение уровня сахара в крови.

Диетолог подчеркнул, что речь идет о макаронах из твердых сортов пшеницы и сваренных «аль денте».

По его словам, клейковина в макаронах — это белок, который замедляет всасывание углеводов и тем самым снижает гликемический индекс.

Это снижает скорость всасывания сахара, пик его уровня в крови, сообщает «МедикФорум».

Недавно Гинзбург рассказал, что в щавеле содержится много полезных витаминов, но он может быть вреден для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта.

В этом продукте содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также в щавеле есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов.