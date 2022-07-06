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Врач дал простые советы, как избежать теплового удара

Лала Манушакян
Общество
Врач дал простые советы, как избежать теплового удара
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рассказал о простых правилах, которым нужно следовать во избежание теплового удара.

— Человеку необходимо выпивать минимум по пол-литра воды каждые полчаса пребывания на жаре, — отметил эксперт.

Так, помимо соблюдения водного баланса, специалист порекомендовал выбирать свободную одежду и минимизировать физическую активность. Данные факторы необходимы для снижения рисков опасных последствий при длительном нахождении на жаре.

При этом особое внимание необходимо уделять солнцезащитным кремам. Их необходимо использовать при любом взаимодействии с солнечными лучами, так как риск меланомы высок даже при защитных средствах.

Помимо простых правил безопасности, следует помнить, что тепловой удар можно получить и при нахождении в тенистой местности при температуре воздуха выше 35 градусов, передает слова Ашихмина «Лента.ру».

Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал, сколько воды нужно пить в жаркую погоду.

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